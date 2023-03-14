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Konya'da dehşet! Cinnet getiren kişi annesini bıçaklayıp...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da dehşet! Cinnet getiren kişi annesini bıçaklayıp...

Konya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi cinnet getirmesi sonucu, annesini bıçakladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Ekipler tarafından evin kapısı kırılarak şüpheli gözaltına alınırken, talihsiz kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Samet Ş., annesi Fatma Ş. (57) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası cinnet getiren Samet Ş., annesini bıçakladı.

Annesini bıçakladıktan sonra kendisini eve kilitleyen Samet Ş., polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak gözaltına alındı. Elinden ve karın bölgesinden ağır yaralanan Fatma Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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