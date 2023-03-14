Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın paniği

ESENYURT'tan yangın haberi geldi. Bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanlar bir çok noktadan görülürken yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok noktadan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546. Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın çatısı bir anda alev alev yanmaya başladı.

Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri alevler tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri sokağın iki tarafını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.