BIST 5.282
DOLAR 18,97
EURO 20,34
ALTIN 1.162,04
HABER /  EKONOMİ

ABD'de iki banka battı ons altın fırladı halk kuyumculara koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'de iki banka battı ons altın fırladı halk kuyumculara koştu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan iki banka iflası sonrası altının ons fiyatındaki artış gram altın fiyatının da yükselmesine neden olurken, kuyumcularda da hareketlilik başladı.

Abone ol

Piyasalarda gram altının fiyatı bin 160 TL’den işlem görürken, kuyumcular gram altın fiyatının bin 700 TL’yi bulabileceğini belirttiler.

Trabzon’da uzun yıllardır kuyumculuk sektörüyle uğraşan Zekeriya Tonyalı, ABD'deki iki banka iflasının bir anda altın fiyatlarına yansıdığını belirterek “Sene sonunda altının gramının bin 600-bin 700 civarında olacağını tahmin ediyorum” dedi.

ABD'deki batan bankaların dünya ekonomisinin kötüye gittiğini gösterdiğini kaydeden Tonyalı, “Dünyadaki bu gelişmeler bize de yansıyor. Dünyadaki ve Amerika'daki batan bankalar, ekonominin kötüye gittiğine delalet. Bu da altına yansıyor. Altına yansımasının sebebi ekonomik bozukluklar. Benim tahminim yakın zamanda altının gram fiyatının bin 200-bin 400 arasında olacağı. Dünyanın beşiği Amerika. Altının Türkiye ile bir alakası yok. Yakın zamanlarda duyduğunuz gibi, Türkiye de bolca altın rezervi var ve çıkartılıyor. Yani Türkiye buna karşılık bir önlem olarak da altın ithalatını yasakladı. Tabii bunun da etkileri oluyor ama asıl sebep Amerika'daki ve dünyadaki ekonomik krizlerdir. Sene sonunu baz alarak, altının bin 600-bin 700 civarında olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki, bu yakın zamanlarda beklediğimiz fiyatlar bin 200-bin 400 arasında yakın zamanda olacak. Yani biz ticaretle uğraştığımız için altın yükseldiği zaman talep daha çok oluyor. Yani daha fazla artacak diye millet, altını 1. derecede yatırım aracı olarak görüyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir'e tepki: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız
Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir'e tepki: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız
Sıfır telefon çalıntı çıktı ünlü teknoloji mağazasıyla davalık olan adam ikinci bir şok yaşadı
Sıfır telefon çalıntı çıktı ünlü teknoloji mağazasıyla davalık olan adam ikinci bir şok yaşadı
AK Parti'de aday adaylık için bir istifa daha!
AK Parti'de aday adaylık için bir istifa daha!
İşe Fenerbahçe-Sevilla maçını yönetecek isim
İşe Fenerbahçe-Sevilla maçını yönetecek isim
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye aday uyarısı! O isimler tekrar listeye konulursa tokat sert olur...
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye aday uyarısı! O isimler tekrar listeye konulursa tokat sert olur...
Valilik duyurdu: Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Valilik duyurdu: Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
AK Partili Hamza Dağ ile Fatih Altaylı birbirine girdi! Altaylı 'TİP'li suçlamasına bakın nasıl cevap verdi
AK Partili Hamza Dağ ile Fatih Altaylı birbirine girdi! Altaylı 'TİP'li suçlamasına bakın nasıl cevap verdi
İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli! 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faizle kredi
İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli! 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faizle kredi
Rusya'nın kararı sonrası Türkiye'den tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili yeni açıklama
Rusya'nın kararı sonrası Türkiye'den tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili yeni açıklama
Rekabet Kurumu artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
Rekabet Kurumu artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! O polis emekli oldu baskılardan bunalınca...
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! O polis emekli oldu baskılardan bunalınca...
Çevrimiçi derste Duygu fena utandı! "Görüntü dondu" numarası yaptı kardeşi odaya girince yakayı ele verdi
Çevrimiçi derste Duygu fena utandı! "Görüntü dondu" numarası yaptı kardeşi odaya girince yakayı ele verdi