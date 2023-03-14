Rekabet Kurumu artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti

Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.

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Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı.

Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.