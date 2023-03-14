İstanbul’da İranlı adamın sır ölümü! Sandalyede oturur halde bulundu

Gümüşsuyu’nda İran uyruklu 41 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde sandalyede oturur halde ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede darp ve kesi izine rastlamazken, evde ise çok sayıda alkol şişesi buldu.

Abone ol

İddiaya göre dün öğle saatlerinde bir dairede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İçeriye giren ekipler, odaya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sandalyede bir adamın hareketsiz durduğunu gören sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Adamın üstünde herhangi bir darp ve kesi izine rastlanılmazken, evde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Şahsın ise İran uyruklu 41 yaşındaki Mohsen Najafpour olduğu tespit edildi. Adamın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.