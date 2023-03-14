Ankara'da iki ayrı FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürüttüğü iki ayrı operasyonunda, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş (ALS) Sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, yazılı sınavlar öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki FETÖ/PDY mensubu 9 şüpheli (4’ü eski askeri öğrenci, 5’i askeri öğrencilik kaydı bulunmayan sivil şahıs) hakkında 14 Mart 2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 şüpheli hakkında,14 Mart 2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.