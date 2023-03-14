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Kocaeli'de işçilerin ihbarı harekete geçirdi! Arıtma sisteminde cenin bulundu

Kocaeli'de işçilerin ihbarı harekete geçirdi! Arıtma sisteminde cenin bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu. Cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’ndeki atık su deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye borularından gelen atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü.

Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti. Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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