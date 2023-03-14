Yıkıcı depremlerin ardından İstanbul için yeni karar! Artık yasak olacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası İstanbul'da olası bir depreme karşı önlemler alınmaya başladı. İBB, kenti daha dayanıklı hale getirmek için bir imar planı hazırladı. Buna göre asma kat artık yasak, bodrum kat ise zorunlu olacak.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası uzman isimler olası Marmara Depremine ve İstanbul'un yapı stoğuna dikkatleri çekmeye devam ediyor. İstanbul'da olası bir depreme karşı önlemler alınmaya başladı. İBB, kenti daha dayanıklı hale getirmek için bir imar planı hazırladı. Buna göre asma kat artık yasak, bodrum kat ise zorunlu olacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler çok sayıda binanın yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Depremler sonrası olası Marmara Depremi ile İstanbul'un yapı stoğu yeniden gündem oldu. İBB, olası bir depremde kayıpları en aza indirmek için kolları sıvadı. Kenti daha dayanıklı hale getirmek için hazırlanan imar planına göre asma kat artık yasak, bodrum kat ise zorunlu olacak.

İstanbul için yeni imar düzenlemesi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından olası Marmara Depremi yeniden gündem oldu. İBB de İstanbul'u daha dayanıklı hale getirmek için yeni imar düzenlemesine hazırlanıyor. Düzenleme kabul edilirse İstanbul'da bundan sonra yeni yapılacak binalarda asma kat olmayacak. 2 katı geçen binalarda bodrum katın yapılması zorunlu olacak.

İBB Genel Sekreter yardımcısından açıklama

Kanal D Haber'in haberine göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Biz İstanbul'da bu saatten sonra iki katı aşan binalarda bodrum kat yapılmasını zorunlu kılıyoruz. Bilim insanların, yumuşak kat, kısa kolon diye tarif ettikleri binanın simetrisini bozan bazı düzenlemeler yıkılmayı hızlandıran binanın yıkımını artıran unsurlar olarak öne çıkıyor. Bodrum katının olmadığı binalarda çökme ihtimalinin arttığını görüldü. Bodrum kat yapılarak binaların zeminle bütünleşmesi anlamında önemli bir adım atmış olacağız" dedi.