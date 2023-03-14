HDP’li Sezai Temelli Almanya'da Öcalan'a selam gönderdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşeceği HDP’li Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğinde zafer işareti yaparak teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi.

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HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı. Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.

Kılıçdaroğlu Hdp ile görüşecek

Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Terör örgütü PKK'nın 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon, aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.

İyi parti: Hdp'liler de bizim seçmenimiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koalisyonun 7. ortağı Almanya'da pkk etkinliğine katıldı!

Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.

Temelli skandal açıklamasında, "Artık zamanıdır. Bu köhne düzenden, bu sistemden bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun" ifadelerini kullandı.

Pkk elebaşı Karasu'dan altılı masa'ya destek: Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.