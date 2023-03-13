Afşin'de TOKİ temelleri havadan görüntülendi!

Yaşanan depremin ardından 1 yıl içerisinde tamamlanmayı hedeflenen deprem bölgesinde Afşin'de saha çalışması tamamlanmasının ardından bölgede atılan 2 bin 229 konutun temeli havadan kaydedildi.

Abone ol

Hayalet kentlere dönen şehirlerde enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bir yandan da çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Bir diğer yandan kentlerde kalıcı konutların da temelleri atılmaya başlanıldı.

"2 bin 229 konutun temeli atıldı"

İki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin'in ilçesinde de yaralar sarılmaya devam ederken, kalıcı konutlarla ilgili de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan ilçede, Afşin Belediyesi'nin 2021 yılında Türkiye tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasını tamamlaması ve Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ’ye devredilmesiyle 2 bin 229 konutun temeli atıldı.

Son durum görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 180 gün içerisinde konutların tamamlanması planlanan bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

"Sadece bir yıllık müsaade istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem konutlarında öncesinde tamamlanan projeleri hatırlayarak 1 yıl istedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.

Allah'ın izniyle bir yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi, konutundan iş yerine her şeyiyle yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

Bunun için sizlerden çok değil sadece bir yıllık müsaade istiyoruz.

Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz ve bunu Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, İzmir'de bütün buralarda icra ettiğimiz o konutlarla benim halkım biliyor.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle sınamasın diye dua ediyorum.

"6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz"

Bir diğer yandan deprem konutlarına ilişkin açıklamaya yapan Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullanmıştı:

1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz.

İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz.



"Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk"

Öte yandan Kurum, deprem bölgesinde 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladığını duyurarak Kahramanmaraş’ta da ilk kazmanın vurulduğu müjdesini verdi:

Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen, işçimiz sahada! Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 ev yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk.