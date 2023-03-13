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Manisa'dan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!

Manisa'dan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal, görev sırasında kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit oldu.

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2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Şehit haberi baba ocağına ulaştı

Sefer Tangal'ın ölüm haberi, Samsun'un Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

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