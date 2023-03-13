BIST 5.323
DOLAR 18,97
EURO 20,37
ALTIN 1.164,44
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: 60 gün uzatılacak

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: 60 gün uzatılacak

Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cenevre’de yapılan görüşmenin sona erdiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdiklerini belirtti.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Verşinin, “Rusya, 18 Mart’ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle” ifadesini kullandı.

Moskova’nın tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki tutumunun, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatıyla ilgili durumun “lafta değil uygulama” normalleşmesine bağlı olacağını kaydeden Rus diplomat, buna banka işlemleri, lojistik, sigorta, dondurulan mali hesapların açılması ve Togliatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikinin de dahil olduğunu belirtti.

Verşinin, “Oysa henüz Washington, Brüksel ve Londra’nın Rus gıda ve gübreleri için açıkladığı yaptırım yumuşatmaları işe yaramıyor” diye ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tevfik Göksu açıkladı: Kentsel dönüşümde düşük faizli kredi imkanı
Tevfik Göksu açıkladı: Kentsel dönüşümde düşük faizli kredi imkanı
Biden 'kapitalizm böyle bir şey' deyip duyurdu: Kimse parasını alamayacak
Biden 'kapitalizm böyle bir şey' deyip duyurdu: Kimse parasını alamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budaqov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budaqov'u kabul etti
Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun
Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun
Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum
Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum
Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi
Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi
CHP İl Başkanlığı'na kurşun isabet etti polisler çalışma başlattı
CHP İl Başkanlığı'na kurşun isabet etti polisler çalışma başlattı
Felaket fırsatçılığı! Depremzedeler faturaları görünce şok oldu: 3-4 kat arttı
Felaket fırsatçılığı! Depremzedeler faturaları görünce şok oldu: 3-4 kat arttı
AK Parti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! HÜDA PAR, Cumhur İttifakına katılıyor iddiası
AK Parti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! HÜDA PAR, Cumhur İttifakına katılıyor iddiası
TFF'den bilet uyarısı: Satışa çıkmadan...
TFF'den bilet uyarısı: Satışa çıkmadan...
Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı
Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı
Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı
Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı