Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: 60 gün uzatılacak

Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cenevre’de yapılan görüşmenin sona erdiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdiklerini belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Verşinin, “Rusya, 18 Mart’ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle” ifadesini kullandı.

Moskova’nın tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki tutumunun, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatıyla ilgili durumun “lafta değil uygulama” normalleşmesine bağlı olacağını kaydeden Rus diplomat, buna banka işlemleri, lojistik, sigorta, dondurulan mali hesapların açılması ve Togliatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikinin de dahil olduğunu belirtti.

Verşinin, “Oysa henüz Washington, Brüksel ve Londra’nın Rus gıda ve gübreleri için açıkladığı yaptırım yumuşatmaları işe yaramıyor” diye ekledi.