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Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun

Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusuna "gerçek bir savaş için" tatbikatları yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusuna "gerçek bir savaş için" tatbikatları yoğunlaştırma çağrısı yaptı. Kim Jong-un ile isminin Ju Ae olduğu düşünülen kızı, ordu komutanlarıyla birlikte Hwasong'da yapılan topçu tatbikatını denetledi. Kuzey Kore devlet medyasının yayınladığı fotoğraflara göre, tatbikatta 6 kısa menzilli füze eş zamanlı fırlatıldı.

Senaryo o!

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberinde, tatbikatın senaryosunun batı cephesi yönündeki bir düşman havaalanını vurmak olduğu belirtildi.

Gerçek savaşa hazırlık

Kim Jong-un tatbikat sırasında topçu birliklerine iki görev için hazırlanmaları gerektiğini, bunlardan ilkinin savaştan caydırmak, ikincisinin ise gerçek savaş simülasyonlarıyla tatbikatları yoğunlaştırarak savaşta sorumluluk almak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin füze tatbikatı ve Pyongyang'dan gelen "gerçek savaşa hazırlık" söylemleri, ABD ile Güney Kore'nin pazartesi günü başlayacak, son 5 yılın en büyük askeri tatbikatından hemen önce geldi.

İki Kore arasındaki ilişkiler on yıllardır gördüğü en kötü seviyelerden birinde. Nükleer silaha sahip olan Kuzey Kore, yasaklı silahlarla yaptığı testlerin sayısını artırırken, Güney Kore ise buna yanıt olarak Washington'la askeri işbirliğini güçlendirme yolunu seçti.

"Savaş ilanı sayarız"

Öte yandan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, silah testleri çerçevesinde fırlattıkları herhangi bir füzenin ABD tarafından vurulması halinde bunun "açık bir savaş ilanı" olarak değerlendirileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İndependent

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