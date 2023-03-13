89 kişiye mezar olan spor salonunun ‘Açılış İzin Belgesi' olmadığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan Diyarbakır'daki Diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonu toplamda 89 kişiye mezar oldu. Salon hakkındaki kolonların kesildiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, şimdi de salonunun ‘Açılış İzin Belgesi' olmadan açıldığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da, 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Toplamda 414 vatandaş hayatını kaybederken, 89 vatandaşın cansız bedeni Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından çıkartıldı.



Binada önce kolonları kesildiği iddia edilmişti. Şimdi ise, salonun açılış izni olmadığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin tanık beyanı ve salona ait yeni görüntüler dosyaya eklendi.



Yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir Başsavcı Vekili ve üç Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nin şüphelileri tutuklama gerekçesinde “Blue Zone ve Yummy Tekstil isimli iki işyeri ile ilgili kolon kesme, duvar yıkma, dükkan birleştirme, dükkan içerisinde mimari yapının statik durumuna etki edecek iddiaların bulunduğu, Blue Zone içinde yer alan sauna, havuz soyunma odalarının bulunduğu, dosyaya yansıyan havuz bölümüne ilişkin fotoğraflar incelendiğinde kolonların kesilmiş olduğunun görüldüğü, Blue Zone öncesinde faaliyet gösteren Colezium isimli spor salonunda kolon kesildiğine ilişkin tanık beyanı, işletmeci B.Y.’nin duvar yıkarak yandaki dükkanı kendi dükkanına dahil etmek suretiyle dükkan birleştirmesine ilişkin ikrarı ve Yummy Tekstil’in epey tadilat ve değişiklik yaptığına ilişkin D.A.’nın beyanları da gözetilerek hem Yummy Tekstil hem de spor salonu hakkında ciddi iddialar karşısında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu” ibareleri yer aldı.



Tanık M.K.’nin beyanında, havuza ait görüntüleri sunduğu soruşturma dosyasına Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler de eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi. Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, “Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce ‘Açılış İzin Belgesi’ verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.



Galeria’nın B blokunda annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte enkazda hayatını kaybeden avukat Serhan Özdemir’in, B blokun altında bulunan marketin kolonlarını kestiğine dair iddialar istikametinde adli müracaatı olduğuna dair iddiaların da araştırıldığı soruşturma dosyasında CİMER’e, Diyarbakır Valiliği’ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı’na ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’ne “iddialar hakkında herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvuruları olup olmadığı yönünde bilgi verilmesi istendi. İddialara ilişkin gelen cevabi yazılarda, ‘söz konusu işyeri ve kişiler ile ilgili olarak herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvurusunun bulunmadığı’ bildirildi.

B bloku tamamen yıkılan ve D blokunun ise bir kısmının yıkılarak 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria iş merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı “olası kastla öldürmek” suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.