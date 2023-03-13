Son anketlerin ortalaması ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak ilan edilmesinin ardından ardından anketler peş peşe gelmeye başladı. İngiliz haber ajansı Reuters son yayınlanan anketleri derledi ve "Anketler, Erdoğan'ın muhalefet karşısında yüzde 10'dan daha fazla geride kaldığını gösteriyor" başlığıyla bir haber yayınladı.

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Türkiye seçim atmosferine girdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıkları belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ile seçim genelgesi gönderdi... Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesinden sonra uluslararası kamuoyunun gözü Türkiye’ye çevrildi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye’deki son durum ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

Reuters, “Mayıs ayındaki seçimlerden önce anketler, Erdoğan’ın rakibinin yüzde 10’dan fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor” başlığıyla hazırladığı haberde, “Anketlerde Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde de AK Parti ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde olduğunu gösteriyor. HDP’nin de yüzde 10’un üzerine rahatlıkla çıkabildiği görülüyor” ifadesi kullanıldı.

20 yılın en büyük rekabetiyle karşı karşıya

Haberde, “Son 20 yılın en büyük rekabetiyle yüz yüze gelen Erdoğan’a desteğin AK Parti’nin daha önce güçlü olduğu bölgelerdekilerin de yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Seçimler sadece kimin ülkeyi yöneteceğinin değil, nasıl yönetileceğinin de karar verilmesi anlamına geliyor” denildi.

Her şeyden Erdoğan'ı sorumlu tutmak yanlış

Reuters’a konuşan siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli, Millet İttifakı’nın seçmen karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini ve seçmene yönelik planlarla momentumu korumaları gerektiğini söyledi. Piccoli, “Sadece her şeyden Erdoğan’ı sorumlu tutmak yanlış olur. Önceki seçimler Erdoğan’ın iyi bir seçim kampanyacısı olduğunu gösteriyor fakat son açıklamalar, desteğin azaldığını ve seçmenle bağ kurma yeteneğini yitirdiğini gösteriyor” dedi.

Son anketleri derlediler

Aksoy araştırma şirketinin yaptığı ankette Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.6, Erdoğan’ın da yüzde 44.4 oy alacağını ortaya koyduğunu aktaran Reuters, Alf Araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.1, Erdoğan’ın ise yüzde 44.9 oy alabileceğinin görüldüğü belirtildi.

Depremin AK Parti'ye etkisi az oldu

Piar isimli araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57.1 oy aldığı görülürken Erdoğan’a desteğin ise yüzde 42.9 olduğu belirtildi. ORC isimli şirketin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’na desteğin yüzde 56.8 ve Erdoğan’a desteğin de yüzde 43.2 olduğu belirtildi.

Reuters, anket sonuçlarına göre depremlerin AK Parti’ye desteğe ufak bir etkisi olduğunu belirtti.