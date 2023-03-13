Kadın 40 bin liraya anlaştı, 'Dişçi' soyadlı sahte dişçi operasyona girince olanlar oldu

İSTANBUL Bağcılar'da bir kadın dişine implant tedavisi yaptırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. 'Dişçi' soyadlı sahte dişçi, kadının sağlam dişlerine de zarar verdi. Diş doktoru değil, diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alındı.

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Bağcılar’da implant yaptırmak isteyen Hatice D.(41), kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi (37) ile 40 bin liraya anlaştı. Ancak Orhan Dişçi, Hatice D.’nin dişine imlant yaparken, sağlam olan dişlerine de zarar verdi.

Savcılığa giden Hatice D.’nin şikayeti üzerine yapılan araştırmalarda Orhan Dişçi’nin ruhsatsız muayenehane işlettiği, diş doktoru değil, diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu anlaşıldı.

Uyuşturucudan sabıkası varmış

Uyuşturucu kullanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Orhan Dişçi gözaltına alınırken, kaçak muayenehane ise mühürlendi.

Çürük dişe...

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.’ye diş doktoru olarak tanıttı. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı. Hatice D. tedavi için Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki muayenehanesine gitti. Dişçi burada Hatice D.’nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.’nin 10 dişi iltihap kaptı. Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi’yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.

Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki tabelasız iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde hijyen koşullarına uymayacak şekilde muayene yapıldığı tespit edildi. Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Uyuşturucu kulanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Organ Dişçi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Dişçi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.