Yatakta yatmaya korkar oldular! Gece yarısı yaşandı anne: Biraz daha televizyon izlesek ölmüştük

"Belki evim şu anda cenaze evi olacaktı"

"Belki evim şu anda cenaze evi olacaktı diyen Aysel Aydın,"Olay gecesi biz kına için İnegöl'e gittik. Daha sonra eve döndük ve eşim ile büyük kızım uyumaya gitti. Oğlum ,kızım ve ben buradaydık. Gece saat 3 sıralarında her taraf sessiz ve hiçbir şey yoktu. Daha sonra bizde oğlum ve kızımla yatmaya gittik. Olay tam biz gittikten 5 dakika sonra olmuş.