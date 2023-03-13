Yatakta yatmaya korkar oldular! Gece yarısı yaşandı anne: Biraz daha televizyon izlesek ölmüştük
BURSA'da gece saatlerinde otomobilden bir eve silahla 2 el ateş açıldı. Camdan giren kurşunlar evin duvarına isabet etti. Annenin uykusunun gelmesi 2 çocuğunu ve kendisini kör kurşunlardan dakikalarla kurtardı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Aydın'a ait olan ve ailesiyle birlikte yaşadığı eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş edildi.
Kurşunlar camdan içeriye girerek duvara çarparken sesleri duyarak oturma odasına giden aile gözlerine inanamadı.
Aydın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, şüpheli geldiği otomobil ile hızlıca uzaklaştı. O anlar kameralara yansırken annenin uykusunun gelmesi sayesinde oğlu, kızı ve kendisi kör kurşunlardan 5 dakika ile kurtuldu.
"Belki evim şu anda cenaze evi olacaktı"
"Belki evim şu anda cenaze evi olacaktı diyen Aysel Aydın,"Olay gecesi biz kına için İnegöl'e gittik. Daha sonra eve döndük ve eşim ile büyük kızım uyumaya gitti. Oğlum ,kızım ve ben buradaydık. Gece saat 3 sıralarında her taraf sessiz ve hiçbir şey yoktu. Daha sonra bizde oğlum ve kızımla yatmaya gittik. Olay tam biz gittikten 5 dakika sonra olmuş.