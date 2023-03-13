Prof. Ahmet Ercan, tek tek saydı tüm ilçeleriyle güvenlidir

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem beklemediği il ve ilçeleri tek tek açıkladı. Bingöl'ün Türkiye'nin en sarsılan ili olduğunu söyleyen Ercan, buna karşın Şanlıurfa için "Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir." dedi.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerle ilgili değerlendirmelerini ve incelemelerini sosyal medya hesabından aktarmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğununun zemin yapısı ve fay hatlarınını değerlendiren Ercan, kritik tespitlerde bulundu. Deprem tehdidi olmayan yerleri söyleyen Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

Kahramanmaraş depreminde göçen yapıların döküntüleri 100 milyon m3’den çoktur. Bunların bir bölümü ayıklanarak yeniden kazanılacak, bir kesimi ise gömülecektir. Bir kesimi koyakların(vadilerin) içine kalıcı olarak doldurulmaktadır. Çevreci olarak işimiz çok.

Ramazan’da camilerde öğün yüküncüne(vakit namazına), katılanların oranı artar. O nedenle, cami yerlerinin jeofizik özellikleri ile yapı: gereçleri, dengesi(statik),deprem öykündürmesi(simülasyonu) çalışılıp,her cami için YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİ çıkartılmalı, kapıya asılmalıdır.

Türkiye’de diri deprem kuşakları(sarı),en yıkıcı alanlar(kırmızı),etki alanları (yeşil),deprem üretmeyen alanları(beyaz). Yapan:Prof. Dr. ÖVGÜN AHMET ERCAN, 2005. Görüldüğü gibi K.Maraş 5 kırığın kavşağında.Kırmızı alanda yeralan yapılar göçmüştü. Jeofizik,18 yıl önce söylemişti.

Osmaniye ili, DAK, ÖDK ile KDBK etkisi altında 1. Derece deprem kuşağıda olmasına karşın, Bahçe ile Osmaniye odaklı ürettiği en büyük deprem M5,8’i geçmez. Saydığım süreksizlerin ürettikleri depremlerin etkisinde sarsılır. Düzlük, tarım alanlarında yapılaşmaması gerekir.

Mardin, Karacadağ kırığının etkisindendir. DAK, ÖDK, BBK etkisinde sarsılan il, Türkiye’nin sarsım bakımından en güvenli illerinden biridir.

Kilis içi en çok M5,2 üretir. İl, ÖDK, KAK, KDBK, BBK etkisinde sarsılan 3.derece güvenli bir deprem bölgesi içinde yer alır. Ovalardan kaçının.

Muş ili, Süphan, Malazgirt, BBK, KAK, DAK etkisinde M6,9’a dek sarsıntı üretir. Başkenti güvenlidir. Malazgirt, Varto, Bulanık M6,9’a gebedir. 25 ile 60 yılda bir depreşir. Tarım alanlarında yapılaşmadan kaçın.

Bingöl 1.der. deprem bölgesidir. Karakoçan, KAK, DAK, BBK etkisindedir. Karlıova 20-30 yılda bir M5,5 ile M7,2 arası deprem üretebilir. Başken’t M6,9’a Yeşilbaşak M6,0’a dek sarsıntı üretebilir. KAK ile DAK’ın kavşağında olduğundan Türkiye’nin en çok sarsılır ilidir.

SİİRT ile ŞIRNAK illeri BBK(Bitlis Bindirme Kuşağı) etkisindedir. Hakkari le Van’daki depremlerle sarsılır. En büyük depremi Pervari’de 1884’de M6,1’dir. Güvenlidir.

Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir.

Bitlis ili ilçeleriyle 1.der. sarsım bölgesidir. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK(Bitlis Bindirme Kuşağı) depremlerinden etkilenir.Ahlat ile Tatvan, Bitlis içi M6,4’e kadar sarsıntıları çok uzun aralarla üretir. Dağlık kesimlerdeki yapılar güvenlidir.

İçel ili, Ecemiş ile Karaisalı kırıkları etkisindedir.Mersin,MS534’de 6,4,MS1532’de M5,7’i sınamıştır. İlçeleri 4.derece çekincelidir. Adana’da DAK,ÖDK, KDBK’da(Kıbrıs dalma batma kuşağında) olacak depremler özellikle tarım alanları ile deniz kıyısındaki dikintileri göçertebilir.

Gaziantep ilinde deprem üreten yerler; MÖ131’de M5,7, MS128’de M6,4 ile Nurdağı’dır.O yıldan beri M7,7’lik bir deprem üretimi olmamıştır. Gaziantep içi ile ilçeleri 3.derece deprem çekinceli olsa da, DAK, ÖDK ile BBK’nın (Bitlis Bindirme Kuşağı) ürettiği sarsım dalgaları etkiler.