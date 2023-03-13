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Mansur Yavaş yeni Twitter hesabını paylaştı! Seçim süresince...

Mansur Yavaş yeni Twitter hesabını paylaştı! Seçim süresince...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecindeki çalışmalarıyla alakalı 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıklayarak, yeni hesabını paylaştı ve "Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim süreci boyunca 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı.

Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yeni hesabını da duyurdu.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili ailem, yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum. @mansuryavas23"

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