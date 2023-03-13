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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: 6’lı masa EYT’lilerin maaşlarını ödeyemeyecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: 6’lı masa EYT’lilerin maaşlarını ödeyemeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 6’lı Masa Mutabakat Metni’nin ekonomi vaatlerine yönelik bir değerlendirme yaptı ve “6’lı masanın yüksek faiz politikası tüm makro ekonomik dengeleri bozar. Yüksek faiz, Türkiye ekonomisini, altından kalkamayacağı finansal yüklerle karşı karşıya bırakır” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 6’lı masanın “ekonomi programı” vaadini uygulandığı takdirde, en büyük zararı dar gelirli vatandaşların göreceğini söyledi.

Canikli, 6’lı masanın bir IMF programı uygulayacağına da dikkat çekerek, sadece, yatırım harcamaları, sosyal harcamalar ve sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapabilecekleri sonucuna ulaşılacağını belirtti.

Ayrıca Sosyal harcamaların dar gelirli vatandaşlara aktarılan kaynaklar olduğunu vurgulayan Canikli şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal güvenlik harcamaları, emekli maaşları için SGK’ya aktarılan kaynaklardır. Sonuç itibariyle, 6’lı masa uygulayacağı yüksek faiz politikasına bağlı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılında yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maaşları için SGK’ya aktarılan sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacaktır.

Yani 6’lı masa EYT’lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir.

Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının yüksek olduğu dönemlerde, bütçe ödeneklerinin önemli bir bölümü faiz harcamalarına aktarılınca, Devlet, yatırıma, sosyal alanlara ve sosyal güvenliğe kaynak bulmakta zorlanmıştır.”

"Kaos ortaya çıkar, sistem çöker"

Canikli, Türkiye ekonomisinde makro yapısallarla ilgili denklemler ve dengelerin, düşük faiz esas alınarak oluşturulduğu için Türkiye ekonomisinin düşük faize bağımlı hale geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“6’lı masanın yüksek faiz politikası tüm makro ekonomik dengeleri bozar. Yüksek faiz, Türkiye ekonomisini, altından kalkamayacağı finansal yüklerle karşı karşıya bırakır. Para piyasalarında ve finansal sistemde kaos ortaya çıkar, sistem çöker. EYT’lilerin emekli maaşları ödenemez hale gelir. Depremzedelerin kalıcı konutları 10 yılda dahi tamamlanamaz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun finansmanı ise 6’lı masanın para politikası ile hayal olmaktan öteye geçemez. Çünkü 2002 öncesinde olduğu gibi, bütçenin kaynakları, 6’lı masa tarafından Devletin yapması gereken hizmetlere değil faiz ödemelerine aktarılır.”

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