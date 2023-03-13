EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasıyla başvurular da başladı. Başvurusunu tamamlayanların gözü "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvurular devam ederken "EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır?" sorusu araması başladı. İşte konuya dair detaylar...

EYT başvuru sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.

EYT başvuru sonuç sorgulama

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.

Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

"Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.