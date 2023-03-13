AK Parti bugün HÜDA PAR ile ittifakı görüşecek! DSP ve ANAP da Cumhur İttifakı'nı mı katılıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan HÜDA PAR, bugün AK Parti ile görüşecek. HÜDA PAR'ın da Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, DSP ve ANAP iddiasına cevap verdi...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının devam ettiğini belirterek, "Aday müracaatları 16 Mart'a kadar devam edecek" dedi. Yavuz, Cumhur İttifakı'na yöne partilerin katılıp katılmayacağı sorusu üzerine HÜDA PAR ile bugün biraraya geleceklerini söyledi. Yavuz, "DSP ve ANAP cumhur ittifakına katılacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

HÜDA PAR'la bugün nihayete erdireceğiz

- Bazı partilerle görüşme halindeyiz. İstişarelerimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle ittifakımız devam ediyor.

- HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması oldu, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini ama diğer meselelerini partileri arasında görüşeceklerini belirtmişti. Bugün saat 16.00'da inşallah Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum.

Yeniden Refah Partisi için süreç işliyor

Onun dışında Yeniden Refah Partisi'yle temasımız oldu. Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'le birlikte gittik. O süreç işliyor. Söylediğim partilerin dışındaki partilere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

AK Parti'de adaylık ücreti ne kadar? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ''Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak'' ifadelerini kullandı.

Üç dönemlikler tekrar aday gösterilecek mi?

AK Parti'nin 3 dönem kuralı hatırlatılıp, 3 dönemi dolduran isimlerin tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusuna Ali İhsan Yavuz, "Yetki MKYK'ya bırakıldı. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla Milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz" cevabı verdi.

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