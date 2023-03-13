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İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul, İzmir ve Bursa'da MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı

İstanbul, İzmir ve Bursa’da terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması SGDF’ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, yasa dışı terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonuna (SGDF) yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu örgütün gençlik koluna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli için dün İstanbul, Bursa ve İzmir’de özel harekat timleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 3 ilde çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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