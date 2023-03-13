BIST 5.385
DOLAR 18,94
EURO 20,32
ALTIN 1.146,55
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil

Naci Görür'den yapılaşma uyarısı: Burası herhangi bir bölge değil

Deprem felaketinin yaşandığı bölge için yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Aktif fay hatlarına vurgu yapan Görür, "Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde ölü sayısı 48 bine dayandı. Depremin yaralarının sarılmaya başlanmasıyla beraber depremzedelere yapılacak konutlar gündem oldu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından 11 ildeki yeni yapılaşmayla alakalı kritik ifadeler kullandı. İşte Naci Görür'ün açıklamaları:

Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı.

Yapılaşma uyarısı

Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir. Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir.

"Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir"

Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir. Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir, sevgiyle...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Depremde 2 dairesini 6 lüks arabasını 8 motorsikletini kaybetti '30 milyonluk adamdım' dedi her şeyi anlattı
Foto Galeri Depremde 2 dairesini 6 lüks arabasını 8 motorsikletini kaybetti '30 milyonluk adamdım' dedi her şeyi anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 ödülle geceye damga vurdu
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
Yeniden Refah Partisi: AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
İzmir'de damat dehşet saçtı kayınvalidesi ve eşini vurdu
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı
Malatya ve Hatay'da deprem oldu AFAD depremlerin büyüklüklerini açıkladı
Denizli'de korkunç olay: Eşine kurşun yağdırdı, kendini başından vurdu!
Denizli'de korkunç olay: Eşine kurşun yağdırdı, kendini başından vurdu!
ABD ile İran arasında ipler geriliyor! Mahkum takası anlaşmasını yalanladı
ABD ile İran arasında ipler geriliyor! Mahkum takası anlaşmasını yalanladı
Meral Akşener ve Mansur Yavaş söz verdi! Depremzede genç sevinçten havalara uçtu
Meral Akşener ve Mansur Yavaş söz verdi! Depremzede genç sevinçten havalara uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fitne ve fesat uyarısı! Hatay'da inşa edilecek konut sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fitne ve fesat uyarısı! Hatay'da inşa edilecek konut sayısını açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA PAR göndermeli paylaşım: "AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim"
Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA PAR göndermeli paylaşım: "AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim"
Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu? İBB detayı...
Süleyman Soylu 'siyaseti' bırakıyor mu? İBB detayı...
Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü! Beşiktaş taraftarına sert tepki: "Ahlaktan ve haysiyetten yoksun"
Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü! Beşiktaş taraftarına sert tepki: "Ahlaktan ve haysiyetten yoksun"