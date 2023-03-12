Kılıçdaroğlu'ndan HÜDA PAR göndermeli paylaşım: "AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu. 'Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, 'Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim' dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hesabından paylaşımlarda bulundu. HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili olarak "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İzin vermeyeceğiz"

"Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

"AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim"

Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir."