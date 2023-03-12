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Dikkat açıklama geldi! Seferler iptal edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dikkat açıklama geldi! Seferler iptal edildi

Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

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