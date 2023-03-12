Alanyaspor'u rahat geçen Ankaragücü galibiyet hasretini sonlandırdı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi. Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla deviren MKE Ankaragücü, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı.
MKE Ankaragücü'nün galibiyet gollerini 18'de Ali Sowe ile 76'da Milson kaydetti. Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 25'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 28 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar:
18. dakikada Taylan Antalyalı’nın verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zahid, meşin yuvarlığı bekletmeden Sowe’e gönderdi. Sowe'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına gönderilen topa yükselen Feddal’in kafa vuruşu, kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Luzemba’nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun çektiği şut kalenin üzerinden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla bulaşan Cavaleiro’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
38. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diack’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.
45+2. dakikada Luzemba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı şut sonrası ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Efecan'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
49. dakikada Kitsiou’nun sağ kanatta ceza sahası önünden yaptığı ortada Milson’un kafa vuruşu sonrası top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.
72. dakikada ceza sahası içerisinde sağ taraftan Furkan’ın çevirdiği topta Alanyasporlu Furkan Bayır, son anda Sowe’un vuruşunu engelledi ve topu dışarıya gönderdi.
76. dakikada Alanyaspor’un savunmasından gelen hatalı pas sonrası ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Milson, meşin yuvarlığı yerden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0
81. dakikada Kitsiou’nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Candeias, Beridze’den önce araya girerek topun kornere çıkmasını sağladı.
83. dakikada Alanyaspor’da Eduardo’nun yerde kalması sonrası penaltı için yapılan VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.