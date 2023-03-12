Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim için iki koz! Fatih Altaylı 'ikna edilmiş' deyip paylaştı

Fatih Altaylı, 2023 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getireceğini ve Şimşek'in bu öneriyi kabul ettiğini yazdı. Altaylı, Erdoğan'ın diğer kozunun ise Orta Asya Türk cumhuriyetleri liderlerinin toplu halde deprem bölgesine destek ziyareti planı olduğunu kaydetti.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 14 mayıs seçimleri öncesi iktidarın seçim hamlelerinine dair bilgiler aktardı.

"Seçim için iki koz" başlıklı yazısında Altaylı, Erdoğan'ın dış politikadaki gücünü seçmenlere göstermek için Orta Asya Türk cumhuriyetleri liderlerinin toplu Türkiye ziyaretinin planlandığını yazdı.

"Bu liderlere “Şimdi değilse ne zaman” denilerek davetler iletildi." diyen Altaylı, Erdoğan'ın bir diğer kozunun ise Mehmet Şimşek olduğunu aktardı.

"Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş"

Altaylı yazısında, "Bunun için gündemde olan isim yine Mehmet Şimşek. 4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı. Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş. Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması ve bu yolla “Ekonomide artık saçmalamayacağız” mesajı verilmesi planlanıyor. Şimşek ise hala “Ben sizin yanınızda durayım ama şu bakanlık işini seçimden sonraya bıraksak” havasında.Anlayacağınız AK Parti liderliği seçim için bu kozları kullanmayı planlıyor. Bu kozlar sinek ikili mi maça as mı onu da görmüş olacağız." düşüncesini dile getirdi.