Bakan Hulusi Akar'dan iddialara cevap: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

Depremde "Mehmetçik kışladan geç çıkarıldı" iddialarına yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez." dedi. Bakan Akar, TSK ve Bakanlık bünyesindeki arama- kurtarma timleri dahil olmak üzere uçak ve gemilerin depremin yaşandığı ilk anlarda seferber edildiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Bakan Akar, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik." diye konuştu.

Deprem bölgesinde ilk müdahale konusuyla ilgili Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez." dedi.

Bakan Akar, "2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik." diye konuştu.

Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak."

Bakan Akar, "(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar." ifadelerini kullandı.

"6 Şubat'tan itibaren..."

Terör örgütü PKK hakkında Akar, "6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

ABD'li generallerin YPG'ye ziyareti: Gerçeği görmelerini bekliyoruz

Bakan Akar, "Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunu sadece biz söylemiyoruz ABD'li AB'li emekli generaller dahi söylüyorlar, ABD Senatosu'nda da bu böyle geçti. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Bunların teyit edilmesi, herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Akar, "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz." ifadelerini kullandı.