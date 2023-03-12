Takım otobüsü kaza yaptı! 14 kişi yaralandı, futbolcuların durumu ağır

TFF 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor'un otobüsü sabah 05.30 sıralarında Ulaş Dinlenme Tesisleri'nin önünde kaza yaptı. Yan yatan otobüse 14 kişi yaralanırken, 2 futbolcunun durumu ağır.

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Ofspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden TFF 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor'un otobüsü sabah 05.30 sıralarında Ulaş Dinlenme Tesisleri'nin önünde kaza yaptı.

Futbolcuların bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu yan yattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından oyuncular, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 14 kişi yaralanırken 2 futbolcunun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Başkan: 14 kişi yaralandı

Kulüp Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 14 kişi yaralandı. Futbolcularımızdan durumu ağır olanlar var. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Alanya