Sibel Eraslan'ın Milli Görüş'çü'lere çağrı yaptığı yazı olay oldu 'Mücahit Kılıçdaroğlu' tepkisi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi'nin Kılıçdaroğlu'na 'mücahid' demesine yazar Sibel Eraslan tepki gösterdi. Milli Görüş'çülere seslenen Eraslan, "bu nifakçıların, göz bağcıların oyununa gelmemeye, 'ehli hikmet' olarak, bu yalan düzenini ellerinin tersiyle silivermeye davet ediyorum..." dedi.

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CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi, konuşulmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılması ve Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi'nin sosyal medyadan "geliyor mücahid Kılıçdaroğlu" paylaşımı tartışmaları alevlendirdi.

Star yazarı Sibel Eraslan, "Milli Görüş'çü dostlarımıza çağrımdır..." başlıklı yazısında Saadet Partisi yöneticilerini hedef aldı ve Milli Görüş'e gönül veren seçmenleri ittifaka destek vermemeye çağırdı.

"Bizlere de tesettür cefasını çektirenler aynı zihniyetin günümüzdeki timsalleridir"

İşte Eraslan'ın çok konuşulacak yazısının ilgili bölümü:

"Değerli dava arkadaşlarım, yoldaşlarım! Başörtüsü yasaklarından dolayı 1968'den beri verdiğimiz hukuk mücadelesini hürriyetimizle taçlandıran siyaset de Erdoğan siyasetidir. Düşününüz, tesettürlü olduğumuz için hastanelere alınmadık, üniversite kapılarından içeri sokulmadık, otobüslerden indirildik, adliyelerden kovulduk, dini inancından dolayı başını örten hanımlara bir dilim ekmeği çok gördüler, örtülüyüz diye işten atıldık, okuldan atıldık, devlet dairelerinden kovulduk, bize dünyayı dar ettiler... Bunu yapan kimdi dostlar? Şalcı Bacı'yı ihram, tülbent ve çeyizlik mefruşat sattığı için asabilen İstiklal Mahkemelerini hangi zihniyet icat ettiyse, İskilipli Atıf Efendi'yi hangi siyasi bakış darağacına yollamışsa ki o zihniyet CHP'dir, işte bizlere de tesettür cefasını çektirenler aynı zihniyetin günümüzdeki timsalleridir. Bunu unutma, bir gün faillerini bağışlasan da unutma, zira bilge kral Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi; unutulan zulüm tekrarlanır, unutma!

"Erbakan'a hapis cezasını evde değil hapishanede çekmesini isteyenler bunlardır"

88 yaşındaki Erbakan Hocamızın hapis cezasını evinde değil de hapishanede çekmesi için itiraz dilekçeleri yazanlar da bunlardır... Anayasa Mahkemesine başörtüsü yasaklarının devam etmesi için koşa koşa gidip dilekçeler verenler de bunlardır. Bunların zihniyeti; Erbakan Hoca'ya ve ona oy veren bizlere; ''metastaz yapmış habis urlar'' diyordu. Bunlar bizi bu ülkede ''1. Tehlike'' ilan etmişti. Bunlar bize ''topyekûn savaş'' ilan etmişti...

'İkna odaları' açanlara, 'mücahit' demek nereden çıktı?

Ne oldu da bunları unuttuk? Ne oldu da bizlere bu zulümleri yapanlar, kızlarımızı zorla başlarını açtırmak için 'ikna odaları' açanlara, 'mücahit' demek nereden çıktı? CHP'li Nur Serter de, açtırdığı ikna odaları da, daha çok yakın bir zamanda yaşanmış acı tecrübeler değil mi? Mankurtlaşmanın âlemi nedir? CHP yöneticilerine mücahit diyebilecek kadar şaşırmanın anlamı, içeriği nedir Allah aşkına?

Bu ''siyasi münafıklık' tır...

Hâsılı kelam; bu iş bugünkü kısır siyasi tartışmaların çok üstünde bir zihniyet çatışmasıdır. Bugüne kadar Anadolu insanının hayat tarzıyla, inancıyla, maneviyatıyla, kültür ve zevk dünyasıyla alay edenler, bugün adeta bir ''siyasi takiyye' içerisinde, sanki hiçbir şey yaşanmamış da bir film seyredilmiş ve o film de bitmiş gibi, ''helalleşelim' diyebilmektedirler. Bizimle helalleşelim derken, arka kapıdan da evlatlarımızın baharını solduran terör örgütü PKK ile 15 Temmuz'da gözünü bile kırpmadan TBMM'ni bombalayan, insanımızı tanklarla ezip geçen FETÖ ile sarmaş dolaş gezebilmektedirler. Bu ''siyasi münafıklık' tır...

Ve tüm gönüldaşlarımızı, bu nifakçıların, göz bağcıların oyununa gelmemeye, 'ehli hikmet' olarak, bu yalan düzenini ellerinin tersiyle silivermeye davet ediyorum...