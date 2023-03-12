Millet İttifakı'nın en delikanlısı onlar çıktı! Eski CHP'li Aslı Baykal diyor son paylaşımı yine dikkat çekti

Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Millet İttifakı'na yönelik eleştiri bombardımanına devam etti. Baykal son yaptığı paylaşımda, "En delikanlı Saadet Partisi'nin tabanı, gövdesi çıktı. Başka herkes sus pus" ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçime iki ay gibi bir süre kaldı. Siyasette şimdiden hareketlilik yaşanmaya başladı.

Millet İttifakı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini en çok eleştiren isimlerden biri de, Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal oldu.

Prof. Dr. Aslı Baykal'ın, AK Parti'ye katılacağı ve AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiaları da ortaya atılmıştı ancak kendisi bu iddiaları yalanlamıştı. Aslı Baykal'dan Millet İttifakı'nı eleştiren paylaşımlar gelmeye devam etti.

"En delikanlı..."

Baykal sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Aslı Baykal, "En delikanlı Saadet Partisinin tabanı, gövdesi çıktı. Başka herkes sus pus. Gene de bu anlamsız ittifakın yalnızca tepede ve göz boyamaya yönelik olduğu, 2 parti arasındaki gerçek ittifakı maskelediği yavaş yavaş ortaya çıkıyor, makyajlar dökülüyor" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle bölünme yaşanmıştı. Partiden bazı isimler CHP liderinin adaylığını kabul etmediklerini ifade etmişti.

"İyi ki Erdoğan var" demişti

Öte yandan Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirterek 'İyi ki Erdoğan var' demişti. Aslı Baykal, demokrasinin Erdoğan sayesinde yaşatıldığını savunmuştu.

Baykal, "Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek." demişti.