Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç adeta yıkıldı. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. 2 çocuğu olan Serkan Ortaç bir süredir sağlığına kavuşmak için mücadele ediyordu.
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, bir süredir rahatsızdı. Küçük kardeş Sertaç Ortaç, kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı.
Sertaç Ortaç sosyal medya hesabından “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir.
-Cenazesi 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir" dedi.
Serdar Ortaç 2019'da kardeşi için dua istemişti. "Allah onu çocuklarına bağışlasın, lütfen dua edin. Herkes şifa duası ederse faydası olur" diyen ünlü şarkıcı kardeşinin hastalığını da açıklamıştı.