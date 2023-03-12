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Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

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Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç adeta yıkıldı. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. 2 çocuğu olan Serkan Ortaç bir süredir sağlığına kavuşmak için mücadele ediyordu.

Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, bir süredir rahatsızdı. Küçük kardeş Sertaç Ortaç, kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı.

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Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

Sertaç Ortaç sosyal medya hesabından “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir.

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Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

-Cenazesi 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir" dedi.

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Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?

Serdar Ortaç 2019'da kardeşi için dua istemişti. "Allah onu çocuklarına bağışlasın, lütfen dua edin. Herkes şifa duası ederse faydası olur" diyen ünlü şarkıcı kardeşinin hastalığını da açıklamıştı.

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