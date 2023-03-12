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HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması

Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme gelen "ittifak içinde ittifak" formülünün değerlendirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Gelecek ve DEVA Partisi’yle seçim ittifakı yapılmasını önemsiyorum." diye konuştu.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan "Gündem Türkiye" programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.

Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri “ittifak içi ittifak” olarak nitelendirilen formül.

"130-140’lara çıkarabiliriz"

Gazeteduvar'ın aktardığına göre, Karamollaoğlu bu formüle dair programda şunları söyledi:

"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz." 

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