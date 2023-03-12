BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  SEÇİM

14 Mayıs seçimlerine girme yeterliliği olan 36 parti Resmi Gazete yayımlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
14 Mayıs seçimlerine girme yeterliliği olan 36 parti Resmi Gazete yayımlandı

Seçime girme yeterliliğine sahip 36 partiye ilişkin Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

YSK, 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçimine katılma yeterliliği olan 36 partiyi belirledi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Seçim tarihinden en az altı ay öncesi itibariyle teşkilat kurmuş ve il, ilçe ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler seçime girmeye hak kazandı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere katılma yeterliliği olan partiler şöyle:

"Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler
Foto Galeri Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi
Ali Sunal'dan unutulmayacak deprem mesajı: Normal olan hesap sormaktır
Ali Sunal'dan unutulmayacak deprem mesajı: Normal olan hesap sormaktır
"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap
"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fransa'da polis, emeklilik karşıtı gösteride orantısız şiddet uyguladı
Fransa'da polis, emeklilik karşıtı gösteride orantısız şiddet uyguladı
Hakan Bayrakçı seçime damga vuracak seçmen grubunu açıkladı
Hakan Bayrakçı seçime damga vuracak seçmen grubunu açıkladı
Deprem bölgesinde bir ayda 16 bin artçı deprem meydana geldi
Deprem bölgesinde bir ayda 16 bin artçı deprem meydana geldi
MHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 14 Mart'ta başlayacak
MHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 14 Mart'ta başlayacak
Antalyaspor, Kayserispor'u farklı mağlup etti
Antalyaspor, Kayserispor'u farklı mağlup etti
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi yıkıldı
Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi yıkıldı
Bakan Kurum duyurdu: 5 ilde hasar tespiti tamamlandı
Bakan Kurum duyurdu: 5 ilde hasar tespiti tamamlandı