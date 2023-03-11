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CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Aday adaylarının başvurularında 30 bin lira alınacak. Bu rakam kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar için 15 bin lira olacak.

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CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi. Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Deprem bölgesinde ücret alınmayacak

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

3 bin lira dosya ücreti

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

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