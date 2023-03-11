BBC'de Gary Lineker krizi: Hükümeti eleştirince işine son verildi!

İngiliz medya kuruluşu BBC, eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker'in hükümet eleştirisi yapmasının ardından yayınlara çıkmasını engelledikten sonra büyük bir kriz içerisine girdi. BBC'nin, yaşanan krizle ilgili tüm detayları kendi sitesinde haberleştirmesi ise dikkati çekti.

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‘Match of the Day’ (Günün Maçı) programı, BBC’nin Gary Lineker’i kanaldan uzaklaştırma kararının kitlesek protestoya yol açmasından sonra 59 yıllık tarihinde ilk kez sunucu, uzman, yorumcu veya hiçbir sporcu röportajı olmadan yayınlanma kriziyle karşı karşıya.

62 yaşındaki eski efsane futbolcu Lineker, İçişleri Bakanlığı’nın göçmenlik politikasını 1930’ların Nazi Almanya’sına benzeten alaycı tweet attı. BBC yönetimi, paylaşımın kanalın tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Lineker’in “Günün Maçı” programındaki görevini askıya aldı.

Wrıght ve Shearer da çekildi

BBC patronları dün öğleden sonra eski İngiliz forvete siyasi paylaşımlarından vazgeçmesini ya da BBC’den ayrılması gerektiğini söyledi. Lineker’e birçok ünlü isim destek mesajı yağdırırken, programın yardımcı sunucuları Ian Wright ve Alan Shearer, eski meslektaşlarıyla dayanışmada olduklarını göstermek için görevlerine devam etmeyeceklerini açıkladılar.

BBC yönetimi, programın cumartesi akşamı yayında olabilmesi üst düzey yöneticilerin katıldığı bir toplantı yaptı. Konuyla ilgili olarak Daily Mail’e konuşan bir BBC yetkilisi, “Artık gerisi Lineker’e kaldı. Bir seçim yapması gerekiyor.” dedi.

Programın uzman yorumcuları Alex Scott, Jermaine Jenas, Mark Chapman ve Micah Richards da kanalın yayınlarına katılmayacaklarını duyurdular. BBC’deki deneyimli kişilerin, yaşanan protesto ve grev dalgasını “BBC krizi” olarak yorumladı.

Alan Shearer, “Günün Maçı”ndan en son çekilen isim ve “BBC’ye MOTD [Cumartesi] gecesi ekranda olmayacağımı bildirdim” ifadelerini kullandı.

Hatta futbolcuların ve menajerlerin maçlardan sonra BBC’nin röportajlarına katılmamaları yönünde öneriler olduğu söyleniyor. Günün Maçı programına yakın bir kaynak, yapım ekibinin bile Gary Lineker’i desteklemek için harekete geçmeyi planladığını ve sendikalarıyla temasa geçtiğini belirtti.

Gary Lıneker ne dedi?

Eski futbolcu Lineker, İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın ülkedeki düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa önerisiyle ilgili, “Bu, Almanya’nın 1930’lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?” yorumunu yapmıştı.

BBC’de, BBC eleştirisi

Öte yandan, BBC’nin haber portalı, Gary Lineker ile yaşanan krizin tüm detaylarını okuyucularıyla paylaştı. BBC’nin eski genel yayın yönetmeni Greg Dyke’in BBC’nin aldığı kararı eleştirdiği yorumları sitede haberleştirildi. Lineker’in yayınlarına son verilmesinin hatalı bir karar olduğunu söyleyen Greg Dyke, “BBC’de, bir eğlence programı sunucusu veya spor sunucusu iseniz, aynı kurallara bağlı olmadığınıza dair köklü bir emsal var. Bugün asıl sorun, BBC’nin bunu yaparak kendi güvenilirliğini baltalamış olması.” ifadelerini kullandı.