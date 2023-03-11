BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  GÜNCEL

Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş açıklama geldi

Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş açıklama geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT şartları için tüm belirsizlikler ortadan kalkarken sayıları yüz binleri bulan staj ve çıraklık sigortası mağdurları kapsama dahil edilip edilmeyeceklerini araştırıyor. Bu kapsamda kritik bir gelişme yaşandı. Binlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru yarın saat 12’de Ankara’da bir araya gelecek.

Abone ol

EYT yasası kapsamına dahil edilmek isteyen staj ve çıraklık sigortası mağdurları Ankara’da bir araya gelecek. Yarın saat 12.00’de Ulus Özgürlük Anıtı önünde binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapılacak. Staj mağdurları etkinlikten önce de saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, yaptığı açıklamada, staj sigortası mağduriyetinin meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan ve işyerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Büyük bir hata

Kanunen imza yetkisi olmayan, oy dahi kullanamayan bu çocuklardan 15-16 yaşlarında kısa süreli-uzun süreli sigorta ayrımı yapmasını beklemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çeken Salman, "Yaşıtları top oynarken, iş yerlerinde üreten, aktif olarak çalışan bu insanlar büyük mağduriyete uğramaktadır. Bunun yanında, böyle bir düzenleme yapılması kanun yapıcının çırak ve stajyerlere bakış açısını ve tutumunu ortaya koyacağından toplumun genelini ilgilendirir” dedi.

Staj süresini borçlanarak emeklilik

Seçimden önce staj sorununun çözülmesini beklediklerini kaydeden Salman, “1999 yılı öncesi ilk etapta 240 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurunun staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır. 18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için Ankara’da bir kez daha binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapacağız. Staj mağduriyeti çözülmeli” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Koalisyonun gündeminde milletin hiçbir meselesi yok
Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Koalisyonun gündeminde milletin hiçbir meselesi yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde! Tartışmayın çadır e konteyner kurun
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde! Tartışmayın çadır e konteyner kurun
Deprem önlemleri kapsamında Çankırı'daki cezaevi boşaltıldı
Deprem önlemleri kapsamında Çankırı'daki cezaevi boşaltıldı
Son dakika YSK açıkladı! 14 Mayıs'ta seçime 36 parti katılacak! İşte seçime katılacak partiler...
Son dakika YSK açıkladı! 14 Mayıs'ta seçime 36 parti katılacak! İşte seçime katılacak partiler...
Anketçiler 'ver gazı' dönemine geçti! PİAR ve Aksoy Araştırma peş peşe anket sonuçlarını açıkladı
Anketçiler 'ver gazı' dönemine geçti! PİAR ve Aksoy Araştırma peş peşe anket sonuçlarını açıkladı
Kira geliri olanlar aman dikkat: Son tarih 31 Mart
Kira geliri olanlar aman dikkat: Son tarih 31 Mart
Merkez Bankası bankalara talimat verdi sınırlama getirildi
Merkez Bankası bankalara talimat verdi sınırlama getirildi
Ümit Özdağ "ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan" dedi! Ata İttifakı kurulmadan dağıldı
Ümit Özdağ "ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan" dedi! Ata İttifakı kurulmadan dağıldı
Mahmut Özer duyurdu! Öğretmen tayinleri için yeni karar
Mahmut Özer duyurdu! Öğretmen tayinleri için yeni karar
MetroPOLL yardım kuruluşları anketinde AHBAB zirvede Kızılay kaçıncı sırada?
MetroPOLL yardım kuruluşları anketinde AHBAB zirvede Kızılay kaçıncı sırada?
Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu
Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu
Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...
Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...