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Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu

Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması kesinleşen seçimlerde oy kullanacak depremzedelerin nasıl oy kullanacağı tartışmaları da beraberinden getirmişti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile depremzedeler için yol haritasını belirledi ve adres değişikliğinde son tarih belli oldu. Peki depremzedeler nasıl oy kullanacaklar? Depremzede adres değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır." 

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