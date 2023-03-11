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Devlet Bahçeli, MHP'li başkanları Antalya'da kampa alıyor! Gündem seçim ve deprem...

Devlet Bahçeli, MHP'li başkanları Antalya'da kampa alıyor! Gündem seçim ve deprem...

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarını Antalya’da kampa alıyor.

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MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarını Antalya’da kampa alıyor. 17-19 Mart tarihlerinde üç gün sürecek kampta, belediye başkanlarının faaliyetleri ve seçim hazırlıkları ele alınacak.

Parti yönetimi ve bazı milletvekillerinin de katılması beklenen kampta, MHP’li belediyelerin bugüne kadarki performansları ve ileriye dönük projeleri, deprem bölgesinde yaptıkları yardımlar masaya yatırılacak.

Bahçeli seçim talimatlarını verecek

Yaklaşan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıkların gözden geçirileceği kampta, parti yöneticilerince sunumlar da yapılacak. Yapılacak istişareler kapsamında iç ve dış gündemi değerlendirecek olan Bahçeli’nin toplantıda seçimlere yönelik talimatlar vermesi, Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaparak bu konudaki hassasiyetlerini tekrarlaması bekleniyor.

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