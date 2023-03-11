BBP Lideri Mustafa Destici'den kritik HDP açıklaması! Eğer kapatma kararı çıkmazsa...

Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılma süreci ve AYM'nin hazine yardımı hesaplarına konulan blokeyi kaldırmasını değerlendirdi. Destici, "Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır" sözlerini kaydetti.

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Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımındaki blokajı kaldırmasıyla ilgili olarak Destici,"Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi" ifadelerini kaydetti ve ekledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır."

AYM, HDP Hazine yardımı hesabına konulan blokajı kaldırdı

Destici'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"AYM daha önce bloke kararını vermişti. Çok doğruydu, yerindeydi. Neden, parti kapatılırsa para gitmiş olacaktı, geri alamayacaklardı. Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi. Şayet kapatma kararı verilmez, ben hukuki olarak yüzde 100 kapatılması gerektiğini ve kapatılır diyorum ama bu Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır.

Ben böyle tartıştıklarını biliyorum

AYM üyeleri şöyle düşünüyor; aynen bizim tartıştığımız gibi kapatırsak yenisi kurulur, kapatırsak buraya oy veren milyonlarca kişi var, bunlar ne der? Ben böyle tartıştıklarını biliyorum. AYM'nin görevi bu mu? AYM, Anayasa'da ne yazıyorsa onu uygulayacak. Velev ki kapatmadılar da hazineden mahrum bırakma cezası verdiler. Parayı geri alabilecekler mi, alamazlarsa kendileri ödesinler o parayı."