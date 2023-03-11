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Ankara’da kan donduran cinayet! Evde sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti

Ankara’da kan donduran cinayet! Evde sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sevgilisini silahla öldüren şahıs olay yerinden taksiye binerek kaçtı. Zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan takside tabancayla intihar etti.

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Ankara'da kan donduran olay... Edinilen bilgiye göre, Yiğit B. Altındağ İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan sevgilisi Gaye Güven’in(24) evine gitti. Yiğit B. kapıyı açan sevgilisinin başına silahla ateş edip olay yerinde taksiyle uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güven’in hayatını kaybettiği belirledi.

Kaçtığı takside tabancayla intihar etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yiğit B.’nin kaçtığı taksi belirlendi. Yakalama çalışmaları neticesinde polis ekipleri, zanlının kaçtığı taksiyi durdurdu. Takside bulunan Yiğit B. tabancayla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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