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Jorge Jesus'un F.Bahçe'den ayrılması neredeyse kesinleşti

Jorge Jesus'un F.Bahçe'den ayrılması neredeyse kesinleşti

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya mağlup olduğu maçın ardından Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, Jorge Jesus'la yaptığı konuşmayı anlattı. Gazeteci, Jesus'un Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve ayrılık için mayıs ayını işaret ettiğini açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertlilerin son yılların en zayıf Sevilla'sına karşı özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkisiz futbol eleştiri konusu oldu.

Sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı tercihlerle sert eleştiriler alan Jorge Jesus'un akıbeti tartışılırken Portekizli hocanın Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

"Hava çok soğuk, mayıs ayını bekleyin"

Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kanalında yaptığı programda Jorge Jesus'un Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Flamengo'ya gelip germeyeceğini soran gazeteciye Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." dedi.

İki takım konuşuluyor

Tecrübeli teknik direktör için Brezilya Milli Takımı ve Flamengo radarda. Flamengo ihtimali şu an daha fazla duruyor. Flamengo'nun başında da Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira var.

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