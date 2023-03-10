Cem Uzan'dan 7 yardımcılı formüle tepki! İntihar mı etmek istiyorsunuz

Genç Parti'nin kurucusu olan Cem Uzan, 6'lı masanın genel başkanlarına Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi kararını eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2023 seçimleri için tarihi kesinleştirdi.

Bu süreçte, siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkarılması kararlaştırıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Millet İttifakı'nda aday krizi

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadı.

Bunun üzerine yapılan toplantıya ilişkin gelen kulis bilgilerinde, kavgaların yaşandığı, Akşener'in adeta masayı dağıttığı belirtildi.

3 günlüğüne ittifaktan ayrılan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın arabuluculuğunun ardından masaya döndü.



Genel başkanlara koltuk verildi

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantıya katılan Akşener, masaya son teklifle geldi.

İmamoğlu ile Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulunan Akşener'in teklifi, masada yeni bir krize neden oldu.

Son olarak alınan kararda, Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer liderlere koltuk dağıttığı belirtildi.

Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi. Öte yandan Akşener'in sunduğu teklif de ortak mutabakat metninin 12. maddesinde de yer aldı.



"7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir ülke yönetilmez"

Alınan bu karar kimi siyasi isimler tarafından da eleştirildi. Bu isimlerden biri de yurt dışında yaşayan ve Genç Parti'nin kurucusu olan Cem Uzan oldu.

Gazeteci Şaban Sevinç'in yayınına katılan Uzan, 6'lı masayı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'm, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan rejim dünyada yok. Türkiye bu tiyatroyu yaşadı. Bunu Meral Akşener yaşattı Türkiye'ye, Kılıçdaroğlu yaşattı. Kusura bakmasınlar, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir ülke yönetilmez. Bunu söyleyen aptaldır.

"2 bin, 3 bin tane de milletvekili yapın"

Cem Uzan, daha önce katıldığı bir yayında ise şöyle konuşmuştu:

7 tane cumhurbaşkanı yok. Ne yapacaksınız? 60 tane bakan mı yapacaksınız? İsterseniz 2 bin, 3 bin tane de milletvekili yapın. Böyle bir hokkabazlık yok.