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Reklam filmlerinde rol almıştı! 7 yaşındaki Mısra'dan acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Reklam filmlerinde rol almıştı! 7 yaşındaki Mısra'dan acı haber

Kocaeli’de yaşayan 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, alerji sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Mısra'nın filmlerde oynadığı öğrenildi.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, 3 gün önce alerji sebebiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen minik Mısra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Mısra’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü’nün konservatuvar sınavını geçtiğimiz yıl kazandığı öğrenildi.

Bale eğitimi alan, üstün yetenekli olarak konservatuvara girmeye hak kazanan Minik Mısra’nın ölümü ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Mısra Özkaraman’ın İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen Özge Borak’ın başrolü üstlendiği Leyla Atakan’ın hayatını anlatan Leyla Hanım filminde de rol aldığı öğrenildi. Birçok reklam filminde de oynayan küçük kızın cenazesi, Başiskele Döngel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığı’na defnedildi.

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