188 bin TOKİ binaları nasıl sapasağlam kaldı TOKİ Başkanı anlattı

Depremde 1 ay geride kaldı. Bölgede TOKİ konutlarının ayakta kalması dikkat çekti. Peki deprem bölgesindeki konutlar nasıl sağlam kaldı? Yeni yapılar hangi teknikle inşa edilecek. TOKİ Başkanı Ömer Bulut merak edilenleri CNNTürk’te anlattı.

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11 ili sarsan depremin ardından bölgede yeni inşaatların yapımına başlandı. Pek çok bina hasar alırken, hiçbir TOKİ konutunun yıkılmaması dikkat çekti. Peki TOKİ konutları nasıl inşa ediliyor, yeni konutlar nasıl yapılacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e anlattı. Bulut konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TOKİ BİNALARI YIKILMADI, HANGİ TEKNİK KULLANILDI?

“11 ilde 188 bine yakın TOKİ konutu mevcut bunlarda önemli yapısal hasar meydana gelmedi. Dolayısıyla herhangi bir can kaybımız da olmadı. Bizim binalar ayakta dururken, diğer binalarda hasar olması bizi üzdü.

Perde beton binaların yıkılmasına engel oluyor

99 yönetmeliğinden önceki yapılar olduğu düz demirlerin kullanıldığını görüyoruz. TOKİ binalarının sağlamlığı ile birlikte tünel kalıp sistemi gündemde.

Perde beton binaların yıkılmasına engel oluyor. Taşıyıcı elemanlar dediğimiz binayı ayakta tutan düşey elemanlarla birlikte yatay taşıyıcılar da var ağırlık olarak radye temel dediğimiz temele deprem yükünü aktaracak elemanlar bizim kolon ve perdelerden oluşuyor. Sadece perdelerden oluşuyor gibi gözükebilir ama aksın tamamı tünelin parçası.

Tünel kalıbın en önemli özelliklerinden biri kalıbı hızlı çıkıyor. Beton döküldüğü zaman tam bütünlüğün sağlanması açısından vibrasyona tabi tutuluyor.

Ağırlıklı olarak tünel kalıp sistemi kullanacağız.

Tünel kalıpla çözemediğiniz durumlar olduğu zaman çerçeve sistemler kullanacağız. Biz rezerv alanlardan başladık. Eski şehir merkezlerin tasarımı Bakanlığımız tarafından ayrı bir ekiple yapılıyor. Her konunun uzmanından ekipler var.

Şehir merkezlerinde eskideki tarihi bugüne taşıyacak yapılardan dolayı orada mimari tasarımdan kaynaklı tünel kalıbın dışında çerçeve sistemlerini kullanacağız. Çerçeve sistemler depreme dayanıklı yapıların yapılabileceği bir sistemdir.

Binamız radye temelli diye söylerler ya sadece radye temel yeterli değil, radye temele yük taşıyacak diğer taşıcıyı birimlerinin de doğru inşa edilmesi lazım. Yoksa iki katı kesilmiş, bina üzerine çökmüş, belki binanın temeli sağlam ama taşıcıyı sistemin üst katlarındaki işçilik hatası çökmeyi meydana getirebiliyor.

Tünel kalıpta bunun riskini azaltıyorsunuz çünkü hepsi taşıyıcıdır. TOKİ’nin ağırlıklı olarak yüzde 80-90'ı tünel kalıpla yapılmıştır. Tünel kalıp maliyetler açısından kullanılan beton ve demir miktarı açısından maliyeti artırıcı unsurdur.

Biz deprem bölgesindeyiz tasarımlarımızın deprem bölgesine uygun olması lazım.

1 yıl içerisinde teslim edeceğiz ama...

1 ayda bitirelim dediğimiz zaman hepsini bitiremeyeceğimiz için burada binlerce bloktan bahsediyoruz. 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz ama 6 aydan itibaren teslim edeceğimiz yerlerimiz olacak.”