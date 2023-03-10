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Ronaldo'yu delirten tezahürat! Su şişelerini tekmeledi tribünlere hareket çekti

Ronaldo'yu delirten tezahürat! Su şişelerini tekmeledi tribünlere hareket çekti

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 20. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın sonunda rakip takım taraftarlarının Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo su şişelerini tekmeleyerek tribünlere hareket yaptı.

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Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.

Maçın tamamında oynayan Cristiano Ronaldo yalnızca bir tane isabetli şut bulabildi.

Maç sırasında Al Ittihad taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarını duyunca elleriyle tribüne 'konuşma' hareketi yapan Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle çılgına döndü.

Mağlubiyete çok sinirlenen Portekizli yıldız, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Portekizli yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımda; "Sonuç hayal kırıklığına uğrattı ama hedefimize ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederim Al Nassr taraftarları." ifadelerini kullandı.

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