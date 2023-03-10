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Sanayi üretimi 2023 yılına hızlı başladı ocak ayında güçlü artış

Sanayi üretimi 2023 yılına hızlı başladı ocak ayında güçlü artış

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 4,5 arttı. Sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyordu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı.

Sanayi üretimi ocak ayında beklentileri aştı. Ocakta yüzde 0,8 artış beklentilerine karşın aylık yüzde 1,9 artış kaydedildi. Yıllık bazda ise yüzde 4,5 artış yaşandı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son dönemde küresel yavaşlamaya paralel olarak iki ay art arada daralmasını ardından ocak ayında tekrar yıllık bazda büyümesi bekleniyordu. Tahminler ise yüzde 1.9 ile yüzde 3.5 aralığında yer alıyordu.

İmalat sanayinde yüzde 5,8 artış

Yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

TÜİK: Deprem bölgesinden yüzde 38 yanıt alınabildi

Bu arada TÜİK, deprem bölgesinden gelen verilere dair açıklamada bulundu:  Sanayi Üretim Endeksinin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 38 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 5,01'dir.

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