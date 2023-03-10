Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim kararını açıklıyor! İşte 2023 seçim takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yenilenmesi ya da fesih kararını saat 14:00'te Beştepe'de açıklıyor. Böylece 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçimlerin yapılması kesinleşti? İkinci tur seçimler hangi tarihte yapılacak?.. Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bürokratların istifası için kaç gün var? Milletvekili aday listeleri ne zaman kesinleşecek?.. Hangi ittifaklar seçime girecek?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı basın toplantısıyla Meclis'i feshederek seçim kararını açıklayacak. Erdoğan'ın Anayasa'nın 116. maddesine dayanarak alacağı karar, Resmi Gazete'de yayımlanacak. 60 gün sonraki ilk pazar olan 14 Mayıs'ta da sandık kurulacak.

İlk tur 14 Mayıs ikinci tur 28 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından seçim kararının bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanması bekleniyor. Karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.

Bürokratlar bir hafta içinde istifa edecek

Seçim kararının resmileşmesinin ardından bürokrasiden milletvekili adayı olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak. YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Aday listeleri 9 Nisan'da teslim edilecek

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

İttifak protokolleri için 5 gün var

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, ittifak protokolünü seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunması gerekecek. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek.

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor

AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.