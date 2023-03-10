Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor! Özgür Özel'den şok açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin, “Geliyor böyle duyumlar. Bize de geliyor, genel başkana da geliyor, herkes bunları konuşuyor. Şu an koruma sayımızda bir artış yok. Genel başkanımızın normal koruma ekibi korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı resmileştikten sonra bu konuda bir değişim olur mu bilmiyoruz" dedi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Alaaddin Aldemir, mafya grupları üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eylem hazırlığı olduğunu belirtip "Sakın ha, bu ateş tüm Türkiye'ye yakar" iddiasında bulunmuştu. Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuştu.

Normal koruma ekibi koruyor

“Bize de o duyumlar geliyor. Bize de geliyor, genel başkana da geliyor, herkes bunları konuşuyor. Şu an koruma sayımızda bir artış yok. Genel başkanımızın normal koruma ekibi korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı resmileştikten sonra bu konuda bir değişim olur mu bilmiyoruz" diyen Özgür Özel şöyle devam etti:

Bir zırhlı araç yolladılar geri gönderdik

"Biz sayın genel başkanımızın zaten korumamı artır, şunu yap, bunu yap gibi talepleri yok. Hatta bir ara zırhlı araç yolladılar, bir bakanın makam arabasını, genel başkanımız onu da kabul etmedi. Genel başkanımızın bu akşamı çadırda depremzedelerle birlikte konaklamayı tercih ettiği bir gerçek."

Seçimi korku, endişe iklimine taşıma amaçlı

"Bu tehditler seçimi korku, endişe iklimine taşımaya yönelik tehditler. Genel başkana ilk suikast iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve bir askerimiz hayatını kaybetmiş, biri de gözünü kaybetmişti. Adalet Yürüyüşü sırasında yanılmıyorsam 1,5 kilometre kala durdurulan minibüsün içinde oradaki belki 500 kişiyi öldürecek patlayıcı vardı. Genel başkanımıza yönelik bir saldırıydı."

"Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz"

"Azmettiricileri Süleyman Soylu olan ve yapanlara mesajınızı aldık, mesaj verdiniz diyen Milli Savunma Bakanı’nın katıldığı cenaze töreninde genel başkanımızı Ankara Çubuk’ta linç ederek, çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi yakın bu evi diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz."

"Zafiyet yönetimin Süleyman Soylu'ya verilmesi"

"Bize gelen ihbarlardan da güvenlik birimlerinin de bilgisi var. Koruma ekibimize, emniyet güçlerine, polislere, EGM’de iyi niyetle çalışan devlet adamlarının hepsine sonuna kadar güveniyoruz. Zafiyet onların yönetiminin Süleyman Soylu’ya verilmesi, o da şov peşine düşüyor ya da siyasete alet ediyor. EGM’nin ve jandarmanın Twitter hesaplarını, ‘Ebabil Kuşları’na yönettiren, trollere emanet eden Soylu’nun yönettiği bakanlıktan söz ediyoruz."

"Ne yaparlarsa yapsınlar asla korkuyoruz, asla sinmiyoruz. Bu seçimi korku iklimine dönüştürmeye çalışanlara karşı bu seçimi bahar ikliminde yaşamayı istiyoruz."